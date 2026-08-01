Darbhanga News: डीआईजी ने पुलिस केन्द्र का किया निरीक्षण
Darbhanga News: लहेरियासराय में डीआईजी मनोज तिवारी ने पुलिस केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसएसपी, सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण में विभिन्न पंजियों की जांच और रिकॉर्ड रूम में रेकॉर्ड की सुरक्षा व साफ-सफाई पर ध्यान दिया गया।
Darbhanga News: लहेरियासराय। डीआईजी मनोज तिवारी ने शुक्रवार को पुलिस केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी, सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजियों की जांच की गई। पुलिस लाइन में मौजूद जवानों की संचिका देखते हुए बल विवरणी की जांच की गई। रिकॉर्ड रूम में सभी रेकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने व साफ-सफाई, वाहन की स्थिति की जांच कर दिशा निर्देश दिये गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।