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Darbhanga News: डीआईजी ने पुलिस केन्द्र का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लहेरियासराय में डीआईजी मनोज तिवारी ने पुलिस केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसएसपी, सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण में विभिन्न पंजियों की जांच और रिकॉर्ड रूम में रेकॉर्ड की सुरक्षा व साफ-सफाई पर ध्यान दिया गया।

Darbhanga News: डीआईजी ने पुलिस केन्द्र का किया निरीक्षण

Darbhanga News: लहेरियासराय। डीआईजी मनोज तिवारी ने शुक्रवार को पुलिस केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी, सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजियों की जांच की गई। पुलिस लाइन में मौजूद जवानों की संचिका देखते हुए बल विवरणी की जांच की गई। रिकॉर्ड रूम में सभी रेकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने व साफ-सफाई, वाहन की स्थिति की जांच कर दिशा निर्देश दिये गए।

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