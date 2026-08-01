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Darbhanga News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की डायलिसिस यूनिट वेंटिलेटर पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: डीएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की डायलिसिस यूनिट मरीजों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। यूनिट में तीन में से चार मशीनें खराब हैं, जिससे मरीजों को समस्या हो रही है। डायलिसिस के बेड बढ़ने के बावजूद मशीनें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। एयर कंडीशनर भी खराब है, जिससे मरीजों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।

Darbhanga News: सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की डायलिसिस यूनिट वेंटिलेटर पर

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। डीएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग की डायलिसिस यूनिट मरीजों की अपेक्षाओं पर खरा उतर नहीं पा रही है। जिस यूनिट को अधिक से अधिक गुर्दा रोग से पीड़ित मरीजों को सेवा देने के लिए खोला गया है, वह खुद ही वेंटिलेटर पर है। डायलिसिस यूनिट में चार में से तीन मशीनों के खराब रहने से मरीजों को समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में करीब तीन महीने पहले यूनिट की शुरुआत की गई थी। डायलिसिस के लिए बेड बढ़ जाने से मरीजों को काफी लाभ मिलने लगा था। हालांकि शुरुआत के कुछ दिनों बाद से ही वहां की तीन मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि वहां अत्याधुनिक मशीनें लगाई गईं हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार फिल्टर खराब हो जाने से मरीजों को इन मशीनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप जहां एक साथ चार मरीजों की डायलिसिस हो रही थी, वहीं अब मरीजों को डायलिसिस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी ओर यूनिट में एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा है। मरीज की डायलिसिस के दौरान यूनिट की सभी खिड़कियां खुली रहती हैं। इससे मरीजों को इन्फेक्शन होने की आशंका बनी रहती है.

मशीनों के खराब होने के कारण

तीनों मशीन के फिल्टर खराब हैं। नए फिल्टर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। दो से तीन दिनों में मशीनों को चालू करा दिया जाएगा। एयर कंडीशनर को दुरुस्त करने के लिए निर्धारित एजेंसी को सूचित कर दिया गया है।

अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान

-डॉ. एके झा, उपाधीक्षक, डीएमसीएच

सामान्य प्रश्न

डीएमसीएच के डायलिसिस यूनिट के मशीनों की स्थिति क्या है?
डायलिसिस यूनिट में चार में से तीन मशीनें खराब हैं और फिल्टर खराब होने के कारण मरीजों को इन मशीनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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