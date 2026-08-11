Darbhanga News: बेनीपुर के शिवालयों में उमड़ी भीड़

Darbhanga News: बेनीपुर के शिवालयों में उमड़ी भीड़
Darbhanga News: सावन की दूसरी सोमवारी पर पोहद्दी सिद्धेश्वर भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने कमला नदी में पवित्र स्नान किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा था। बहेड़ा एसएचओ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया। पुजारी ने बताया कि बाबा का रात में श्रृंगार किया गया।
Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। सावन की दूसरी सोमवारी पर पोहद्दी सिद्धेश्वर भूतनाथ मंदिर में अलसुबह से कमला नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-पाठ किया। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा था। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालु जलालभिषेक करने के लिए उमड़ पड़े। कई श्रद्धालु रुद्राभिषेक भी करने में लग रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बहेड़ा एसएचओ पंकज कुमार ने पुलिस बल को मंदिर परिसर में तैनात किया। मंदिर के पुजारी मुरारी पंडा ने बताया कि रात में बाबा का श्रृंगार किया गया।
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