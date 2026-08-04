Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब

Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर, जाले। सावन की पहली सोमवारी पर जाले प्रखंड के शिवालयों में लाखों शिवभक्त जलाभिषेक के लिए जुटे। भक्तों ने गंगेश्वरस्थान और गौतम आश्रम से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया। इस दौरान पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की संख्या से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर जाले प्रखंड के शिवालयों में बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने महादेव का जयघोष करते हुए जलाभिषेक किया। इस मौके पर पूरे प्रखंड का वातावरण भक्तिमय बना रहा। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय गंगेश्वरस्थान में हजारों शिवभक्तों ने देर शाम तक जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में शिवभक्त ब्रह्मपुर पश्चिमी स्थित महर्षि गौतम आश्रम (गौतम कुंड) से पवित्र जल भरकर कांवड़िए के रूप में गंगेश्वरस्थान पहुंचे और जलाभिषेक किया। दर्जनों दंड प्रणामी शिवभक्तों ने भी जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर अधिकतर शिवभक्तों ने स्थानीय शिवगंगा और शिवकूप से भी पवित्र जल भरकर कतारबद्ध होकर शिवालय में प्रवेश करने के बाद जलाभिषेक किया और विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना की।सबसे
पहले सोमवार के भोर चार बजे पंडा सज्जन झा ने बाबा गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवनारायण ठाकुर की मौजूदगी में बाबा की महाआरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करना शुरू किया। इस वर्ष शिवभक्तों के जलाभिषेक के लिए शिवगंगा की ओर से महिला और पुरुष की अलग-अलग कतारें बनाई गई थीं। जलाभिषेक से लेकर श्रावणी मेले की चहल-पहल की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी।
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