Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर, जाले। सावन की पहली सोमवारी पर जाले प्रखंड के शिवालयों में लाखों शिवभक्त जलाभिषेक के लिए जुटे। भक्तों ने गंगेश्वरस्थान और गौतम आश्रम से पवित्र जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया। इस दौरान पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की संख्या से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर जाले प्रखंड के शिवालयों में बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने महादेव का जयघोष करते हुए जलाभिषेक किया। इस मौके पर पूरे प्रखंड का वातावरण भक्तिमय बना रहा। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय गंगेश्वरस्थान में हजारों शिवभक्तों ने देर शाम तक जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में शिवभक्त ब्रह्मपुर पश्चिमी स्थित महर्षि गौतम आश्रम (गौतम कुंड) से पवित्र जल भरकर कांवड़िए के रूप में गंगेश्वरस्थान पहुंचे और जलाभिषेक किया। दर्जनों दंड प्रणामी शिवभक्तों ने भी जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर अधिकतर शिवभक्तों ने स्थानीय शिवगंगा और शिवकूप से भी पवित्र जल भरकर कतारबद्ध होकर शिवालय में प्रवेश करने के बाद जलाभिषेक किया और विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना की।सबसे

ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय

पहले सोमवार के भोर चार बजे पंडा सज्जन झा ने बाबा गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवनारायण ठाकुर की मौजूदगी में बाबा की महाआरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करना शुरू किया। इस वर्ष शिवभक्तों के जलाभिषेक के लिए शिवगंगा की ओर से महिला और पुरुष की अलग-अलग कतारें बनाई गई थीं। जलाभिषेक से लेकर श्रावणी मेले की चहल-पहल की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था
ये भी पढ़ें:Hapur News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।