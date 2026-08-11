Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: सावन मिलन में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा महिला क्लब द्वारा शोभन-एकमी बाईपास रोड पर सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत और नृत्य के माध्यम से महिलाओं ने आनंद लिया। डॉ. सुजाता रॉय ने उपहार वितरित किए और 30 पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

Darbhanga News: सावन मिलन में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Darbhanga News: दरभंगा। दरभंगा महिला क्लब की ओर से शोभन-एकमी बाईपास रोड स्थित एक ब्ेंक्वेट हॉल में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिला क्लब एवं रोटरी क्लब की सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगीत एवं नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉ. सुजाता रॉय की ओर से सभी महिलाओं को उपहार भेंट किए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 30 पौधों का वितरण किया गया। इस पहल के माध्यम से ‘एक पौधा मां के नाम’ का संदेश दिया गया और हरियाली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।कार्यक्रम

ये भी पढ़ें:Ranchi News: पर्ल ऑर्किड सोसाइटी में मनाया सावन महोत्सव

का आयोजन डॉ. पुष्पा झा के निर्देशन में किया गया। महिला क्लब की अध्यक्ष डॉ. अलका द्विवेदी ने डॉ. सुजाता रॉय को बादाम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। महिला क्लब की सचिव रेखा पाहुजा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पूरे समारोह में महिलाओं में उत्साह और उमंग का माहौल रहा तथा सभी ने सावन मिलन का आनंद उठाया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Darbhanga

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।