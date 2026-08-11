Darbhanga News: सावन मिलन में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
Darbhanga News: दरभंगा महिला क्लब द्वारा शोभन-एकमी बाईपास रोड पर सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत और नृत्य के माध्यम से महिलाओं ने आनंद लिया। डॉ. सुजाता रॉय ने उपहार वितरित किए और 30 पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
Darbhanga News: दरभंगा। दरभंगा महिला क्लब की ओर से शोभन-एकमी बाईपास रोड स्थित एक ब्ेंक्वेट हॉल में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महिला क्लब एवं रोटरी क्लब की सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संगीत एवं नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉ. सुजाता रॉय की ओर से सभी महिलाओं को उपहार भेंट किए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 30 पौधों का वितरण किया गया। इस पहल के माध्यम से ‘एक पौधा मां के नाम’ का संदेश दिया गया और हरियाली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।कार्यक्रम
का आयोजन डॉ. पुष्पा झा के निर्देशन में किया गया। महिला क्लब की अध्यक्ष डॉ. अलका द्विवेदी ने डॉ. सुजाता रॉय को बादाम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। महिला क्लब की सचिव रेखा पाहुजा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पूरे समारोह में महिलाओं में उत्साह और उमंग का माहौल रहा तथा सभी ने सावन मिलन का आनंद उठाया।
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