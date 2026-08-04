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Darbhanga News: हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौटे शिक्षकेत्तर कर्मचारी, सामान्य हुआ कामकाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में लनामिवि के शिक्षकेतर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल के कारण कॉलेजों में एक सप्ताह तक कक्षाएं और परीक्षाएं बाधित थीं। सोमवार से कॉलेज खुलने के साथ ही छात्र-छात्राओं की उपस्थिति से कैंपस में रौनक लौट आई है और प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन भी शुरू हो गया है।

Darbhanga News: हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौटे शिक्षकेत्तर कर्मचारी, सामान्य हुआ कामकाज

Darbhanga News: दरभंगा। लनामिवि में शिक्षकेतर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होने के बाद सोमवार को कर्मचारी काम पर लौट गए। कॉलेजों में कामकाज सामान्य होने के साथ ही छात्र-छात्राओं के आने से कैंपस की रौनक लौट आई है। एक सप्ताह तक शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कॉलेजों में कक्षाओं एवं परीक्षाओं का आयोजन बाधित रहा था। शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं लेकर शैक्षणिक गतिविधियों की भरपाई कर रहे थे, लेकिन परीक्षाओं का आयोजन बाधित होने से छात्र-छात्राएं परेशान थे। इसके साथ ही प्रमाणपत्र सहित अन्य कार्यों को लेकर कॉलेज आने वाले छात्र-छात्राओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा था। बता दें कि शनिवार की देर शाम हड़ताल समाप्त होने की घोषणा हुई थी।

सोमवार को कॉलेज खुलते ही बाधित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कॉलेजों में सूचनाएं जारी होने लगी। हड़ताल के दौरान स्नातक द्वितीय खंड की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका। कॉलेज खुलने के साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया है।

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