Darbhanga News: जिले में अधिक से अधिक लोगों का बनाएं राशन कार्ड

Darbhanga News: डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए राशन कार्ड निर्माण एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने सभी बीडीओ को शीघ्र राशन कार्ड बनाने और राष्ट्रीय ध्वज के वितरण के निर्देश दिए। अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का भी निर्देश दिया गया।

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए राशन कार्ड निर्माण एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी एसडीओ, बीडीओ, बीपीआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने नए राशन कार्ड निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी बीडीओ व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभुकों का राशन कार्ड शीघ्र बनाने का निर्देश दिया। राशन कार्ड लाभुकों का ई-केवाईसी भी तेजी से पूर्ण कराने को कहा। सर्वेक्षण कार्य के दौरान आ रही सर्वर कठिनाइयों को देखते हुए बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रतिदिन शाम सात से रात 12 बजे तक पुरुष ऑपरेटरों के माध्यम से नए राशन कार्ड बनाने का कार्य संचालित कराया जाए।

हर घर तिरंगा अभियान बैठक में आगामी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का व्यापक स्तर पर वितरण सुनिश्चित किया जाना है तथा प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में अभियान को उत्सव के रूप में मनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली एवं बाइक रैली का आयोजन किया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।