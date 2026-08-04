Darbhanga News: हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के वेतन पर लगाई रोक

Darbhanga News: हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के वेतन पर लगाई रोक
Darbhanga News: दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की पांच दिनों से जारी हड़ताल ने गंभीर समस्या उत्पन्न की है। महापौर अंजुम आरा ने पार्षदों को साथ लेकर विशेष बैठक बुलाई। नगर आयुक्त ने हड़ताल में गए कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने की बात कही। सफाई कर्मियों की मांगों का समर्थन किया गया, लेकिन हड़ताल के दौरान सफाई कार्य ठप करने पर नाराजगी भी जताई गई।
Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की लगातार पांच दिनों से जारी हड़ताल के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बेपटरी हुए सफाई कार्य को पटरी पर लाने के लिए महापौर अंजुम आरा ने सोमवार को नगर निगम स्थित सभागार में विशेष बोर्ड बैठक बुलाई। बैठक में उपस्थित पार्षदों ने सफाई कर्मियों की मांगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की वकालत की। हालांकि, इसके साथ ही पार्षदों ने हड़ताल के दौरान सफाई कार्य ठप करने और व्यवस्था में बाधा डालने पर सख्त नाराजगी भी जताई। नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने स्पष्ट किया कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने उनके पांच दिनों के वेतन काटने का निर्देश जारी किया।
सफाई कर्मियों की समस्या
इसके अलावा काम पर न लौटने वाले स्थायी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि यदि वे तुरंत काम पर वापस नहीं आते हैं तो उनकी सर्विस बुक में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मियों के संबंध में उन्होंने बताया कि वे हड़ताल पर नहीं हैं। जो भी कर्मी काम करना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति संबंधित वार्ड पार्षद के यहां दर्ज होगी और उन्हें काम करने से कोई नहीं रोकेगा।
स्थायी समिति की चर्चा
स्थाई समिति सदस्य नफीजुल हक रिंकू ने बताया कि हर वार्ड में मृत मवेशी पड़े हैं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है। हम लोग सफाई कर्मियों की मांग के पक्ष में हैं, लेकिन सफाई कर्मी हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। पार्षद विश्वपति मिश्र ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसी के कर्मियों को हड़ताल पर जाना सही नहीं है। आउटसोर्स एजेंसी अपने कर्मियों से कार्य कराए। पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि बीते 20 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों को अकुशल नहीं माना जा सकता। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सफाई कर्मियों की मांग के विरुद्ध हम लोग नहीं हैं, लेकिन नगर निगम के स्थाई कर्मी और आउटसोर्स एजेंसी के सफाई कर्मी भी हड़ताल का बहाना बनाकर सफाई नहीं कर रहे हैं। नगर आयुक्त को पहले ही विशेष व्यवस्था करनी चाहिए थी।
विशेष वार्ता और निर्णय
इधर, महापौर अंजुम आरा के कार्यालय कक्ष में नगर निगम के अधिकारियों, आउटसोर्स एजेंसी और हड़ताली संघ के अधिकारी के साथ विशेष वार्ता की गई। इसमें नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, सशक्त स्थाई समिति के सदस्य नफीजुल हक रिंकू, राजू पासवान, शत्रुघ्न यादव एवं नारद यादव शामिल हुए। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
कार्य में सुधार के उपाय
निगम के 58 स्थाई सफाई कर्मी और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनात कर्मचारी मिलकर शहर के सभी वार्डों में सफाई कार्य शुरू करेंगे। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सफाई कर्मियों की उपस्थिति अब संबंधित वार्ड पार्षद के समक्ष अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। बैठक में मौजूद हड़ताली संघ के प्रतिनिधियों और एजेंसी स्वामियों ने इन शर्तों पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है। नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि स्थाई और आउटसोर्स कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा। कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही दैनिक व संविदा हड़ताली कर्मियों द्वारा स्थाई और आउटसोर्स कर्मियों को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने के स्थिति में उन पर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।
सामान्य प्रश्न
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