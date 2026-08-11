Darbhanga News: पेंशनधारियों से आधार सीडिंग कराने की अपील
Darbhanga News: दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आधार सीडिंग के लिए जागरूकता रथ का शुभारंभ किया। उन्होंने पेंशनधारियों से अपने बैंक खातों में आधार सीडिंग सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि समय पर पेंशन का भुगतान हो सके। इसके अलावा, 3,82,149 पेंशनधारियों के खाते में 43 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
Darbhanga News: दरभंगा। डीएम कौशल कुमार ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग कराने के लिए जागरूकता प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीएम ने जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र सुनिश्चित कराने की अपील की, ताकि उन्हें पेंशन की राशि का भुगतान ससमय एवं सुचारू रूप से हो सके। मौके पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग शशि कुमार रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पेंशनधारियों के खाते में भेजी गयी राशिदरभंगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि सोमवार को हस्तांतरित की गई।
पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राशि का हस्तांतरण किया। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि जिले के कुल 3,82,149 पेंशनधारियों के खाते में 43 करोड़ 09,96,400 रुपये हस्तांतरित किये गये। डीएम ने अपील की कि जो भी पात्र पेंशनधारी अब तक पेंशन योजना का लाभ से वंचित हैं वे अपना नाम योजना में जुड़वाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। मौके पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग शशि रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन थे।
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