Darbhanga News: चेक बाउंस मामले में सुनाई सजा
Darbhanga News: दरभंगा में व्यवहार न्यायालय ने 17 वर्ष पुराने चेक बाउंस मामले में निर्णय दिया। हरि नारायण साह को एक वर्ष की सजा भुक्तान करने का आदेश दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में भोला प्रसाद महतो ने 2009 में नालिसी दर्ज कराई थी। आरोपी को छह लाख, 50 हजार रुपये का दोगुना भुगतान एक माह में करना होगा।
Darbhanga News: लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी ने बुधवार को चेक बाउंस के 17 वर्ष पुराने मामले में निर्णय लिया है। न्यायालय ने नगर थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर सौदागर मुहल्ला निवासी हरि नारायण साह को एक वर्ष की सजा और बाउंस हुए चेक की राशि की दोगुनी रकम छह लाख, 50 हजार रुपये एक माह के अन्दर भुतान करने का आदेश दिया है। केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव निवासी भोला प्रसाद महतो ने तीन लाख 25 हजार रुपये का चेक के बाउंस होने के आरोप में वर्ष 2009 में नालिसी दर्ज कराया था।
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