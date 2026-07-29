Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: चेक बाउंस मामले में सुनाई सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा में व्यवहार न्यायालय ने 17 वर्ष पुराने चेक बाउंस मामले में निर्णय दिया। हरि नारायण साह को एक वर्ष की सजा भुक्तान करने का आदेश दिया गया है। चेक बाउंस के मामले में भोला प्रसाद महतो ने 2009 में नालिसी दर्ज कराई थी। आरोपी को छह लाख, 50 हजार रुपये का दोगुना भुगतान एक माह में करना होगा।

Darbhanga News: चेक बाउंस मामले में सुनाई सजा

Darbhanga News: लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी ने बुधवार को चेक बाउंस के 17 वर्ष पुराने मामले में निर्णय लिया है। न्यायालय ने नगर थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर सौदागर मुहल्ला निवासी हरि नारायण साह को एक वर्ष की सजा और बाउंस हुए चेक की राशि की दोगुनी रकम छह लाख, 50 हजार रुपये एक माह के अन्दर भुतान करने का आदेश दिया है। केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव निवासी भोला प्रसाद महतो ने तीन लाख 25 हजार रुपये का चेक के बाउंस होने के आरोप में वर्ष 2009 में नालिसी दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें:बिना जिरह सुनाई थी सजा, फैसला रद्द कर दोबारा सुनवाई का आदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Darbhanga

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।