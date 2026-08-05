Darbhanga News: बहेड़ी बाइपास सड़क निर्माण अंतिम चरण में
Darbhanga News: बहेड़ी के विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बहेड़ी बाइपास सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं से निर्माण की स्थिति जानी और समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अगले चार माह में पूरी सड़क तैयार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। बेनीपुर विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने मंगलवार को निर्माणाधीन बहेड़ी बाइपास सड़क का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अभियंताओं एवं संवेदक से निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अभियंताओं ने विधायक को बताया कि एक बड़े पुल का निर्माण कार्य शेष है, जो तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले चार माह के भीतर पूरी सड़क बन जाएगी। स्थल निरीक्षण के बाद विधायक प्रो. चौधरी ने कहा कि बहेड़ी बाइपास बनने से न केवल बहेड़ी, बल्कि उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा।
इससे बहेड़ी बाजार में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। मौके पर सहायक अभियंता अखिलेश कुमार, कनीय अभियंता देवा चौधरी, संवेदक सिकंदर कुमार, युवा जदयी जिलाध्यक्ष रामशंकर सिंह, गजेंद्र प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, इंद्र लालदेव, रामशंकर मंडल, संतोष साह आदि थे।
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