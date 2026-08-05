Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बहेड़ी बाइपास सड़क निर्माण अंतिम चरण में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: बहेड़ी के विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बहेड़ी बाइपास सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं से निर्माण की स्थिति जानी और समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अगले चार माह में पूरी सड़क तैयार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

Darbhanga News: बहेड़ी बाइपास सड़क निर्माण अंतिम चरण में

Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। बेनीपुर विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने मंगलवार को निर्माणाधीन बहेड़ी बाइपास सड़क का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अभियंताओं एवं संवेदक से निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अभियंताओं ने विधायक को बताया कि एक बड़े पुल का निर्माण कार्य शेष है, जो तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले चार माह के भीतर पूरी सड़क बन जाएगी। स्थल निरीक्षण के बाद विधायक प्रो. चौधरी ने कहा कि बहेड़ी बाइपास बनने से न केवल बहेड़ी, बल्कि उत्तर बिहार के कई जिलों के लोगों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा।

इससे बहेड़ी बाजार में लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। मौके पर सहायक अभियंता अखिलेश कुमार, कनीय अभियंता देवा चौधरी, संवेदक सिकंदर कुमार, युवा जदयी जिलाध्यक्ष रामशंकर सिंह, गजेंद्र प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, इंद्र लालदेव, रामशंकर मंडल, संतोष साह आदि थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News North Bihar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।