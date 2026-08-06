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Darbhanga News: शिविर में प्राप्त आवेदनों का जल्द निबटारा करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में 32 पंचायतों और 12 वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों ने नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों को लिया। 30 दिनों में शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित होता है। नागरिक 1100 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

Darbhanga News: शिविर में प्राप्त आवेदनों का जल्द निबटारा करें

Darbhanga News: दरभंगा, नगर संवाददाता। जिले के विभिन्न प्रखंडों की 32 पंचायतों तथा नगर निकाय क्षेत्रों के 12 वार्डों में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

सहयोग शिविर का आयोजन

अलीनगर प्रखंड अंतर्गत लहठा-तुमौल-सुहत पंचायत के पंचायत भवन एवं अधलोआम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर की अध्यक्षता सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण) आशीष अमन ने की। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में आम नागरिकों की शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त किए गए तथा उनके शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

शिकायतों का समाधान

बता दें कि सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक परिवाद का निष्पादन निर्धारित अवधि में कर उसकी अद्यतन स्थिति सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है।

संपर्क जानकारी

सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आम नागरिक निःशुल्क हेल्पलाइन 1100 पर प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक सहयोग पोर्टल पर भी किसी भी समय अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं।

सहयोग शिविर का सफल संचालन

शिविर के सफल संचालन के लिए डीएम ने विभिन्न स्थलों पर वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए सहयोग शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां संबंधित योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा आवश्यक आवेदनों का निष्पादन किया गया।

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर कहाँ आयोजित किया गया?
सहयोग शिविर दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों की 32 पंचायतों तथा नगर निकाय क्षेत्रों के 12 वार्डों में आयोजित किया गया।
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