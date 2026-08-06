Darbhanga News: जाले के शिविरों में तीन दर्जन से अधिक आवेदन
Darbhanga News: रतनपुर और कछुआ पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुखिया सरिता देवी और वीणा देवी ने अध्यक्षता की। शिविर में 17 लोगों ने लिखित आवेदन दिए, जिनमें से कई शिकायतों का समाधान तुरंत किया गया। विधायक जीबेश कुमार ने अधिकारियों को समय पर आवेदन निपटाने का निर्देश दिया और एक मृतक के परिजन को सहायता राशि प्रदान की।
Darbhanga News: जाले, एक संवाददाता। प्रखंड के रतनपुर और कछुआ पंचायत में मुखिया क्रमश: सरिता देवी और वीणा देवी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। रतनपुर पंचायत में और कछुआ पंचायत में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए तीन दर्जन से अधिक लोग शिकायत लेकर पहुंचे, हालांकि कुल 17 लोगों ने हीं लिखित आवेदन दिया। इनमें से एक दर्जन आवेदनों का आन द स्पाट समाधान किया गया। दोनों गांव के शिविर में क्षेत्रीय विधायक सह पूर्व मंत्री जीबेश कुमार बारी-बारी से शामिल होकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। विधायक ने सभी विभाग के अधिकारियों को उनके विभाग के लिए आने वाले आवेदनों का पूरी तत्परता के साथ ससमय निष्पादन करने को कहा।
कछुआ के शिविर में विधायक ने 20 दिसंबर 2016 को एक सड़क हादसे में मृत स्व. मो. आजाद की पत्नी नुसरत बेगम को 4 लाख रुपए आपदा का चेक प्रदान किया। सहयोग शिविर में डीडीसी स्वप्निल, सीओ मधुमिता कुमारी, आरओ प्रवीण कुमार कर्ण, बीईओ राम प्रमोद ठाकुर, वीबी जी रामजी के पीओ रजनीश कुमार, विद्युत विभाग के जेई कुमार गौरव, कृषि विभाग के राज कुमार एवं सजर अली आदि विभाग के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।
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