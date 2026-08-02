Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों के समर्थन में आए मुख्य पार्षद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: बेनिपुर नगर परिषद में सफाई कर्मियों द्वारा 30 जुलाई से धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की मांगें पूरी नहीं होने पर धरना समाप्त नहीं होगा। सफाई कर्मियों की हड़ताल से नगर परिषद क्षेत्र गंदगी से भर गया है, जिससे स्थानीय जनता परेशान है।

Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों के समर्थन में आए मुख्य पार्षद

Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के कार्यालय गेट पर चल रहे धरना-प्रदर्शन को शनिवार को मुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के प्रतिनिधि ने भी समर्थन दिया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 30 जुलाई से सफाई कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर हैं। संघ के अध्यक्ष मार्शल राम ने बताया कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एक अगस्त को मुख्य पार्षद के अलावा सशक्त स्थायी समिति सदस्य के प्रतिनिधि राम सोगारथ पासवान और पार्षद योगी पासवान धरने पर बैठकर अपना समर्थन दे चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र गंदगी से पट गया है और नगर परिषद नरक में तब्दील हो चुका है।

ये भी पढ़ें:Buxar News: नप कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा, निकाला जुलूस

खासकर आशापुर, हृदय स्थली एवं टावर चौक पर गंदगी का अंबार लग चुका है। नगर प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल साबित हो रहा है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई, सड़कों पर पसरा कचरा
ये भी पढ़ें:Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों ने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Benipur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।