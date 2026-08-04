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Darbhanga News: मनीगाछी:बस की ठोकर से तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: मनीगाछी थाना क्षेत्र के राजे पश्चिम निवासी विनोद यादव की पत्नी सुधा देवी, उनकी बेटी ललिता देवी और नाति बस की ठोकर लगने से घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब वे इलाज कराकर घर लौट रहे थे। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद दरभंगा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Darbhanga News: मनीगाछी:बस की ठोकर से तीन घायल

Darbhanga News: पवन झा,मनीगाछी। अपनी पुत्री एवं नाती के साथ इलाज कराकर घर लौट रही मनीगाछी थाना क्षेत्र के राजे पश्चिम निवासी विनोद यादव की पत्नी सुधा देवी व उसकी बेटी एवं नाती राजे चौक के पास बस की ठोकर लगने से घायल हो गई। वह अपनी पुत्री एवं नाती के साथ इलाज कराकर टेंपो से घर लौट रही थी। राजे चौक के पास टेंपो से उतरकर जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ी कि इसी बीच तेज रफ्तार से दरभंगा की ओर से आ रही बस की चपेट आकर घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने विशेष रूप से घायल सुधा देवी एवं उसकी पुत्री ललिता देवी को प्राथमिक चिकित्सा के बाद दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसके नाती का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है।

घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे मनीगाछी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने निजी बस को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है।

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