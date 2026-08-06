Darbhanga News: वर व वधू पक्षों के बीच जमकर मारपीट
Darbhanga News: कुमैइ गांव में दहेज के लिए वर और वधू पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुआ है जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए लोगों में दुल्हा दुल्हन के माता-पिता और पड़ोसी शामिल हैं। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर दुल्हन को प्रताड़ित किया।
Darbhanga News: गौड़ाबौराम, एक संवाददाता। अंचल क्षेत्र के कुमैइ गांव में दहेज के खातिर वर व वधू पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसमें आधे दर्जन लोग जख्मी हो गये हैं।जख्मी हुए लोगों में दुल्हा दुल्हन के माता पिता के अलावा उनके आस पड़ोस के भी शामिल है जिन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
घटना का विवरण
घटना के सबंध मे बताया गया है कि कुमैइ गांव निवासी एक लड़की दुखनी खातून का अपने पड़ोस के एक लड़का किताबुल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा थाजो बाद में आकर पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील हो गई।दुल्हन बनी दुखनी अपने पति के साथ ससुराल गई जहां उसे दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिऐ।
झड़प का कारण
दोनों पक्षों के बीच विवाद इस कदर तुल पकड़ा कि गत मंगलवार को दोनों पक्ष एक दुसरे पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिऐ। गनीमत रही कि दुल्हा दुल्हन इस मारपीट की घटना में जख्मी होने से बच गये।
घायलों की स्थिति
जख्मी हुए वधू के पिता मंजूर हसन, बहन सकीना माता हदीसा, खुशबूदा,दुल्हे का पिता मुर्तजा नदाफ भाई इरशाद, फरीद व मिन्हाज को स्थानीय सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। घनश्यामपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने घटना की पुष्टि की है।
सामान्य प्रश्न
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