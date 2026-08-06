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Darbhanga News: छह महीने तक नवजात को केवल मां का दूध पिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान सप्ताह के पांचवें दिन स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने माताओं को स्तनपान के लाभ और सामान्य कठिनाइयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने स्तनपान के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को जन्म के पहले घंटे में दूध पिलाने की सलाह दी।

Darbhanga News: छह महीने तक नवजात को केवल मां का दूध पिलाएं

Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। विश्व स्तनपान सप्ताह के पांचवें दिन बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मातृ-शिशु अस्पताल भवन में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रसूता माताओं और उनके परिजनों से संवाद कर स्तनपान के लाभ, सामान्य कठिनाइयों तथा उनके व्यावहारिक समाधान की जानकारी दी।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

इसके बाद चिकित्सकों और नर्सों ने जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. यूसी झा, अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्रा, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अमित कुमार तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पूजा महासेठ के नेतृत्व में आईएपी, फॉग्सी और एनएनएफ की दरभंगा शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने से दूध बनने और पिलाने की प्रक्रिया सुचारु होती है। जन्म के बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, कोलेस्ट्रम या खीस, नवजात के लिए पहला प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। माताओं को बच्चे को सही स्थिति में पकड़ने, शरीर से सटाकर रखने, स्तन से सही जुड़ाव कराने और प्रभावी ढंग से दूध पिलाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

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स्तनपान के फायदे

विशेषज्ञों ने समझाया कि बच्चे को एक स्तन से पर्याप्त समय तक दूध पीने देना चाहिए, क्योंकि दूध की संरचना पान के दौरान बदलती है और बाद में मिलने वाला दूध वसा एवं ऊर्जा से अधिक समृद्ध होता है। वैज्ञानिक संगोष्ठी के संयोजक डॉ. ओम प्रकाश ने वैज्ञानिक संगोष्ठी के दौरान कहा कि आधुनिक नवजात देखभाल में मां और शिशु को अनावश्यक रूप से अलग नहीं करने की नीति अपनाई जा रही है। जन्म के तुरंत बाद मां की छाती पर शिशु को रखने और त्वचा से त्वचा का संपर्क कराने से दोनों का तनाव कम होता है। स्तनपान के दौरान निकलने वाले ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन मां-शिशु के भावनात्मक जुड़ाव तथा दूध बनने और निकलने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

विशेषज्ञों की सलाह

उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ नवजात को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाना चाहिए, छह महीने तक केवल मां का दूध दिया जाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं देना है और छह महीने के बाद उचित पूरक आहार के साथ स्तनपान दो वर्ष या उससे आगे तक जारी रखा जाना चाहिए। प्राचार्य डॉ. यूसी झा और अधीक्षक डॉ. जगदीश चंद्रा ने मां के दूध को शिशु के पोषण, प्रतिरक्षा, विकास और दीर्घकालिन स्वास्थ्य का सर्वोत्तम आधार बताया। फॉग्सी अध्यक्ष डॉ. कुमुदिनी झा, भारतीय शिशु अकादमी अध्यक्ष डॉ. के.एन. मिश्रा और एनएनएफ के अध्यक्ष डॉ. मणिशंकर ने स्तनपान के समर्थन में केवल एक सप्ताह नहीं, बल्कि वर्षभर जनजागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारतीय शिशु अकादमी के सचिव डॉ. सुभाष चंद्र यादव, फॉग्सी सचिव डॉ. राजश्री पूर्वे तथा डॉ. अलका मिश्रा, डॉ. रूही यास्मीन, डॉ. अर्चना भारती, डॉ. पल्लवी झा, डॉ. सलीम अहमद, डॉ. अमित कुमार, और डॉ. कामोद झा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ रेजिडेंट, स्नातकोत्तर विद्यार्थी और नर्सिंगकर्मी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

इस कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया गया था?
इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व स्तनपान सप्ताह के पांचवें दिन किया गया था।
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