Darbhanga News: प्रसूताओं को गाउन व बच्चों को किट बांटे
Darbhanga News: दरभंगा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इनर व्हील क्लब द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 37 से अधिक माताओं ने भाग लिया। उन्हें फीडिंग गाउन और बच्चों को बेबी किट वितरित की गई। डॉ. उषा झा और अन्य ने स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी। तीन बच्चियों को cervical cancer के लिए HPV वैक्सीन भी दी गई।
Darbhanga News: दरभंगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इनर व्हील क्लब, दरभंगा (चार्टर 2773) की ओर से जागरूकता एवं सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 37 से अधिक माताओं ने अपने बच्चों के साथ भाग लिया। इस अवसर पर स्तनपान कराने वाली माताओं को फीडिंग गाउन तथा बच्चों को बेबी किट वितरित की गई। सभी के लिए जूस एवं केक की भी व्यवस्था की गई। डॉ. उषा झा, डॉ. नूतन बाला सिंह एवं क्लब की अध्यक्षा डॉ. नीतू मेहता ने स्तनपान के महत्व और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विस्तार से जानकारी दी। सचिव अंशु ने भी क्लब की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी साझा की।
समाजसेवा के तहत तीन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन दी गई। इनमें 14 वर्ष से कम उम्र की दो बच्चियों को दो-दो डोज तथा 16 वर्ष की एक बच्ची को तीन डोज दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान क्लब का चार्टर डे भी मनाया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष स्वाति, एडिटर सोनी, पूर्व अध्यक्षा संजना, उपाध्यक्ष सुधा दारुका, बलजीत, सुनीता सहित क्लब की कई सदस्य थीं।
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