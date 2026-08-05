Darbhanga News: माधेश्वर पोखर में डूबे युवक का शव बरामद
Darbhanga News: राजीव रंजन प्रसाद,दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के माधेश्वर पोखर में गत सोमवार की दोपहर डूबे
Darbhanga News: राजीव रंजन प्रसाद,दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के माधेश्वर पोखर में गत सोमवार की दोपहर डूबे युवक का शव बरामद हो गया है। मंगलवार की अलसुबह घाट के किनारे युवक का शव पोखर में उपलाते देखा गया। मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष सुधीर कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को पोखर से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के जटियाही पोखर मोहल्ला निवासी सूरज राम के 22 वर्षीय पुत्र आकाश राम के रूप में हुई। आकाश का शव मिलने की सूचना पर उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे। शव को देखते ही सभी दहाड़ मारकर रोने लगे।
वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह परिजनों को संभाला। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। ज्ञात हो कि आकाश सोमवार की दोपहर पोखर में डूब गया था। कई लोगों ने उसे पोखर में डूबते देखा। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम ने शव को पोखर मे ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक शव को बाहर नहीं निकाला जा सका था। पोखर घाट पर मौजूद चप्पल को देख परिजन ने डूबे युवक की पहचान आकाश के रूप में की थी।
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