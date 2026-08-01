Darbhanga News: गौड़ाबौराम:विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे : सुजीत

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुजीत कुमार ने शुक्रवार को यहां गौड़ाबौराम प्रखंड में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित किए जा रहे विकास व कल्याण कार्यों की समीक्षा की। प्रखंड सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में विधायक सुजीत कुमार ने अफसरों को चेतावनी दी की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी बरदाश्त नहीं की जायेगी। विधायक श्री कुमार ने गौड़ाबौराम के अंचलाधिकारी अभिशेक कुमार को अंचल कार्यालय में सक्रिय बिचौलियों को दूर भगाने का निर्देश देते हुए कहा कि जमीन की दाखिल खारिज करने, परीर्माजन, बासगीत पर्चा बनाने के नाम पर लोगों से नाजायज रकम बसूली जा रही है।

वेहतर होगा कि सबंधित कार्यों में घुस की रकम की दर तालिका का साइनबोर्ड आप अपने कार्यालय में टांग दीजिए ताकि आप को हम अपने विधायक फंड से राशि जोड़कर भेज देगें मगर मेरे क्षेत्र की जनता से नाजायज रकम मत वसूली किजिये। विधायक बीएओ से पूछा कि जब सरकार पंचायत कृषि सलाहकार को ग्राम पंचायत में कार्यलय संचालन के लिए मानदेय के अलावा तीन हजार रुपये प्रतिमाह भूगतान कर रही है तो किसान सलाहकार पंचायत में रहते क्यों नहीं हैं। उन्होंने प्रखंड के जीविका के बीपीएम,बिजली विभाग, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को सुधर जाओ अन्यथा यहां से तबादला कराकर चले जाओ का मंत्र दिया। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि उनका नाम लेकर कोई आदमी अधिकारियों को बरगलाने पहुंचे तो वे इसकी सूचना तुरंत उन्हें दे ताकि गुमराह करने वाले लोग बेनकाब हो सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं के जनसमस्या मूलक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निदान करने का सुझाव दिया। समीक्षा बैठक में उपस्थित बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य राजकुमार झा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के पीआरएस की अदला बदली तो कर दी गई है परंतु उन्हें सबंधित पंचायत का प्रभार नहीं मिला है जिससे ग्राम पंचायतों में जीरामजी (मनरेगा) योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने भू माफियाओं के सहयोग से अंचल कार्यालय का सरकारी लेपटॉप गायब होने की घटना में संलिप्त लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। बीडीओ मयंक मिहिर के संयोजकत्व में आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रखंड सहकारिता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी नदारद थे।