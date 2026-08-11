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Darbhanga News: बिरौल:पुलिस के साथ अभद्रता करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र के डुमरी मोड़ के पास एनएच 56 पर सोमवार को

Darbhanga News: बिरौल:पुलिस के साथ अभद्रता करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र के डुमरी मोड़ के पास एनएच 56 पर सोमवार को वाहन जांच के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पटनिया गांव के दिवाकर पासवान और सुमन जी मंडल है। इस मामले में बिरौल थाना में तैनात परिअनि आरती कुमारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार सिपाही रवि कुमार, महिला सिपाही ज्योति कुमारी और आरती कुमारी डुमरी मोड़ के पास वाहनों की जांच कर रही थीं। दोपहर करीब एक बजे दो युवक हाथ में डंडा और लोहे का औजार लेकर पहुंचे और जांच में बाधा डालने लगे।

रोकने पर दोनों ने पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की। इतना ही नहीं दोनों ने खुद को सेना का जवान बताकर धमकाना भी शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों का पहचान पटनिया गांव के दिवाकर पासवान, और सुमनजी मंडल के रूप में हुई। तलाशी में दिवाकर के पास से लकड़ी का डंडा और लोहे का बीट बरामद हुआ। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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