Darbhanga News: बिरौल:बाइक चोरी के मामले में आरोपित हुआ गिरफ्तार
Darbhanga News: सुपौल बाजार में एक वर्ष पूर्व हुई बाइक चोरी के मामले में राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुशेश्वरस्थान थाना के फकदोलिया का निवासी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की और गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया। यह घटना पिछले वर्ष 17 सितंबर को हुई थी।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में एक वर्ष पूर्व हुई बाइक चोरी के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। वह कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र में फकदोलिया निवासी गांगो राय का पुत्र राजीव कुमार है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि बीते वर्ष 17 सितंबर को सुपौल बाजार निवासी मो. अरमान के घर से बाइक सहित अन्य सामान की चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपित की पहचान की। इसके बाद कांड दर्ज कर जांच शुरू की गई। गुप्त सूचना पर पुलिस ने राजीव को गिरफ्तार किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।