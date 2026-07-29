Darbhanga News: 800 स्वयंसेवकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

Darbhanga News: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 800 एनएसएस स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण चार चरणों में आयोजित होगा, जिसमें पहले बैच का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक होगा। सभी प्रशिक्षुओं को आपदा मित्र हस्तपुस्तिका, किट, इंश्योरेंस आदि प्रदान किए जाएंगे।

Darbhanga News: दरभंगा, नगर संवाददाता। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 800 एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के 18 से 40 वर्ष के सक्रिय स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेकर आपदा मित्र बनेंगे। प्रशिक्षण शिविर चार चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इस आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के सफल आयोजन के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी के आदेश से 11 सदस्यीय आयोजन समिति की बैठक बुधवार को बीएड (रेगुलर) विभाग में एनएसएस समन्वयक डॉ. आरएन चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिविर के आयोजन की रूपरेखा सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। डॉ. चौरसिया ने बताया कि चार बैच में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा.

प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कुलपति के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि उक्त सात दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाए। दरभंगा जिले के स्वयंसेवकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण बैच आगामी एक से सात अगस्त तक आयोजित होगा। इस शिविर में दरभंगा जिले के विभिन्न कॉलेजों में सक्रिय एनएसएस इकाइयों से माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत एनएसएस स्वयंसेवक छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा.

सफल संचालन हेतु समितियों का गठन शिविर के सफल संचालन के लिए पंजीयन एवं किट वितरण समिति, आवास एवं भोजन समिति, तकनीकी सहायता समिति, स्वागत समिति, सांस्कृतिक समिति, अनुशासन समिति आदि का गठन करते हुए इन समितियों के संयोजक मनोनित किए गए। शिविर के संयोजक डॉ. चौरसिया ने बताया कि अगस्त एवं सितंबर माह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले से चयनित कुल 800 सक्रिय स्वयंसेवकों को पटना से आने वाले विशेषज्ञों द्वारा आपदा प्रबंधन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रशिक्षण के लाभ आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं को आपदा मित्र हस्तपुस्तिका, आपदा किट, इंश्योरेंस, मेडल, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए जाएंगे। बैठक में सदस्यों का स्वागत बीएड (रेगुलर) के विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द कुमार मिलन ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय डॉ. शबनम कुमारी ने किया। बैठक में डॉ. प्रियंका राय, डॉ. सोनू राम शंकर, डॉ. उदय कुमार, डॉ. रीता कुमारी, डॉ. योगेश्वर साह, डॉ. अनुपम प्रिया, मुकेश कुमार झा आदि उपस्थित रहे।