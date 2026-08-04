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Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:वन और पर्यावरण मंत्री ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: महेश कानोडिया, कुशेश्वरस्थान पूर्वी। सावन की पहली सोमवारी पर मंत्री डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने पूजा-अर्चना की। स्थानीय लोगों ने कुशेश्वरस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की मांग उठाई। मंत्री ने प्रस्तावों को संबंधित विभागों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। शिव भक्तों की सेवा के लिए राहत शिविर भी लगाए गए।

Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:वन और पर्यावरण मंत्री ने किया जलाभिषेक

Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। सावन की पहली सोमवरी पर कुशेश्वरस्थान में हायाघाट विधायक सह बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचन्द्र प्रसाद सपरिवार पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा-अर्चना करवाईं। पूजा के बाद बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव गोपाल नारायण चौधरी एवं अन्य सदस्यों ने उन्हें पाग, चादर और पुष्प माला भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व मंत्री के कुशेश्वरस्थान आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेर चौक, मसानखोन, सतीघाट और हिरनी चौक पर पाग, अंग वस्त्र एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं एवं स्थानीय लोगों ने मंत्री के समक्ष कुशेश्वरस्थान के समग्र विकास के साथ क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की मांग प्रमुखता से उठाई। मंत्री डॉ. प्रसाद ने इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग सहित अन्य विकास संबंधी प्रस्तावों को संबंधित विभागों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पहल की बात कही। मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा, हरौली मुखिया राजीव कुमार झा, संतोष कुमार झा, शोभाकांत पाठक, नूनू मुखिया, रामबली राय, संजय सिंह, ऋषि झा पंडा आदि थे.

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राहत सेवा शिविर के माध्यम से की सेवा

कुशेश्वरस्थान पूर्वी। सावन की पहली सोमवरी पर कुशेश्वरनाथ महादेव की पूजा-अर्चना के लिए आए शिवभक्तों की सेवा के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से राहत शिविर लगाए गए। बाबा कुशेश्वरनाथ सेवा संस्था की ओर से प्रत्येक साल की तरह इस बार भी असमा गांव के पास लगाए गए शिविर में पानी, चाय और बिस्कुट, चिकित्सक की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय व्यवसायी संघ की ओर से कुशेश्वरस्थान-धबौलिया मार्ग और असमा मार्ग में शरबत और पानी की व्यवस्था थी.

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डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने कब मंदिर में पूजा की?
डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने सावन की पहली सोमवारी पर मंदिर में पूजा की।
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