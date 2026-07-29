Darbhanga News: निगम कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस
Darbhanga News: बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर दरभंगा नगर निगम के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। उनका जुलूस नगर निगम से जेपी चौक, सकमा पुल, मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टॉवर तक गया। संघ के सदस्य ने बताया कि सभी कर्मचारी 30 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
Darbhanga News: लहेरियासराय। बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम के कर्मियों ने बुधवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। जुलूस नगर निगम प्रांगण से निकलकर जेपी चौक, सकमा पुल, मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टावर तक गया। कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारा लगाया। संघ के सदस्य मुन्ना राम ने बताया कि पूरे राज्य के निकाय कर्मचारी 30 जुलाई से बेमियादी हड़ताल शुरू करेंगे।
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