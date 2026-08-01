Darbhanga News: अलीनगर:पंचायत सरकार भवन बनने से लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा
Darbhanga News: अलीनगर के पकड़ी पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया। मंत्री ने कहा कि यह भवन ग्रामीणों को समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है।
Darbhanga News: अलीनगर। प्रखंड की पकड़ी पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बिहार की आम जनता तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इसी संकल्प का परिणाम है कि पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड एवं जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कार्य में लापरवाही सामने आती है तो सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। इससे पहले मंत्री ने समारोह में मौजूद एक वयोवृद्ध व्यक्ति को स्वयं आगे बुलाया और उनके हाथों फीता कटवाकर पंचायत सरकार भवन का शुभारंभ कराया। मंत्री के इस पहल की उपस्थित लोगों ने सराहना की। समारोह में मुखिया नबीजा खातून, एसडीएम मनीष कुमार झा, बीडीओ ललित मिश्रा, सीएचसी प्रभारी डॉ. विमलेश प्रकाश, बीपीआरओ दीपिका झा, पंचायत सेवक आलोक कुमार सहित प्रमुख, उप प्रमुख एवं विभिन्न पंचायतों के मुखिया व गणमान्य लोग मौजूद थे।
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