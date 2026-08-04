Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बेनीपुर:शिवालयों में रहा भक्तिमय माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। आस्था का केंद्र सिद्धेश्वर भूतनाथ मंदिर पोहद्दी सावन की प्रथम सोमवारी को

Darbhanga News: बेनीपुर:शिवालयों में रहा भक्तिमय माहौल

Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। आस्था का केंद्र सिद्धेश्वर भूतनाथ मंदिर पोहद्दी सावन की प्रथम सोमवारी को हर-हर बम-बम के उद्घोष से गूंज उठा। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिवलिंग पर जलाभिषेक व विशेष पूजा-अर्चना के लिए उमड़ने लगी। कई श्रद्धालुओं ने कमरथुआ से लाए गए गंगाजल से भी जलाभिषेक कर विशेष पूजा की। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। अधिकतर श्रद्धालुओं ने कमला नदी का निर्मल जल शिवलिंग पर चढ़ाया। मंदिर के पुजारी मुरारी पंडा ने बताया कि पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके अलावा नवादा भगवती मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इब्राहिमपुर, धरौड़ा, मझौड़ा, बहेड़ा, हबीबौआड़, अमैठी, शिवराम, त्रिमुहानी आदि स्थानों के शिवालयों में सुबह से ही लोगों ने जलाभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:मंदिरों में भोलेनाथ का जलाभिषेक बिल्व पत्र, भांग और धतूरा अर्पित
ये भी पढ़ें:Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था
ये भी पढ़ें:Begusarai News: बोल बम के जयकारे से गुंजायमान रहे शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।