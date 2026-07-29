Darbhanga News: बेनीपुर में 50 अस्थाई अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया

Darbhanga News: बेनीपुर, निज संवाददाता। शहर की हृदयस्थली आशापुर टावर चौक एवं बेनीपुर बाजार में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। सड़क पर दुकानें लगने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया, जबकि स्थायी अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह का समय देकर खुद हटाने का निर्देश दिया गया है। दोपहर करीब 12 बजे बेनीपुर मार्केट की सड़क से फुटपाथ दुकानदारों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान एसडीएम मनीष कुमार झा एवं एसडीपीओ बासुकी नाथ झा सड़क पर खड़े होकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाते रहे।

इसके बाद आशापुर टावर चौक पर भी अतिक्रमण हटाया गया। अनुपयोगी एवं जर्जर यात्री शेड को ध्वस्त किया गया। सड़क की जमीन पर फल, सब्जी आदि का व्यवसाय कर रहे लोगों को भी हटाया गया। दो-तीन दिन पूर्व अनुमंडल प्रशासन ने शहर के चौक-चौराहों पर माइकिंग करवा कर अतिक्रमण स्वयं हटाने का आग्रह किया था, लेकिन लोगों ने प्रशासन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार बेनीपुर एवं आशापुर में 50 से अधिक अस्थायी दुकानों को सड़क से हटाया गया। जेसीबी का टायर पंचर होने के कारण आशापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान अधूरा रह गया। अभियान में डीसीएलआर अविनाश कुमार सिंह, बीडीओ राहुल कुमार कर्ण, एसएचओ पंकज कुमार, नगर परिषद के अधिकारी कुमार संभव सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। एसडीएम ने बताया कि बेनीपुर, आशापुर, बहेड़ा, भरत चौक पर स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणकारी स्वयं अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चलाकर हटवाएगी। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को आशापुर में पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।