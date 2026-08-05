Darbhanga News: बेनीपुर नप क्षेत्र में सड़ते कचरे से फैल रही दुर्गंध

Darbhanga News: बेनीपुर नप क्षेत्र में सड़ते कचरे से फैल रही दुर्गंध
Darbhanga News: म्यूनिसिपलिटी बेनीपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 30 जुलाई से बेमियादी हड़ताल जारी रखी है। चौक-चौराहों और मोहल्लों में कूड़े का ढेर लगने से शहर में बदबू फैल रही है। नगर परिषद प्रशासन सफाई व्यवस्था में विफल है और लोग गंदगी की समस्या से परेशान हैं।
Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। नगर परिषद बेनीपुर के सफाई कर्मियों की मंगलवार को छठे दिन भी बेमियादी हड़ताल जारी रही। शहर के चौक-चौराहों एवं मोहल्लों में कूड़ा-कचरे का अंबार लग गया है। कभी-कभी कचरे के ढेर पर पानी पड़ने से बदबू और बढ़ जा रही है। नगर परिषद प्रशासन सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था कराने में विफल साबित हो रहा है। नप के सफाई मजदूर विभिन्न मांगों को लेकर 30 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर हैं। नप क्षेत्र के आशापुर, बेनीपुर, भरतपुर चौक, मझौड़ा, बहेड़ा, धरौड़ा आदि चौक-चौराहों पर गंदगी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 29 वार्डों के मोहल्लों में सड़क पर कचरे की दुर्गंध फैल रही है।
शहरवासी नप प्रशासन से सफाई व्यवस्था कराने की मांग करते-करते थक गए, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मझौड़ा, बेनीपुर, आशापुर, बहेड़ा, धरौड़ा के डॉ. केएन ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर उर्फ डॉक्टर, डॉ. अमरनाथ झा, प्रो. सुरेश प्रसाद सिंह, अनिल कर्ण, श्रीप्रसाद कमति, रामदयाल झा गुणाकर, प्रदीप कुमार राय, प्राण मोहन राय ने एसडीएम से सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था नप प्रशासन से कराने की मांग की है।
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