Darbhanga News: सिंहवाड़ा:भगवान राम, विद्यापति और राजा पद्म सिंह से जुड़ा है मंदिर

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:भगवान राम, विद्यापति और राजा पद्म सिंह से जुड़ा है मंदिर
Darbhanga News: सिंहवाड़ा प्रखंड के बटेश्वर नाथ धाम का महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी से जुड़ा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, यहाँ भगवान राम और महाकवि विद्यापति की पूजा की गई थी। सावन की सोमवारी, महाशिवरात्रि, और बसंत पंचमी जैसे त्योहारों पर यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है।
Darbhanga News: सिंहवाड़ा प्रखंड के बटेश्वर नाथ धाम की महिमा दूर-दूर तक फैली हुई है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोग इसे भगवान राम, विद्यापति व राजा पद्म सिंह की स्मृतियों से जुड़ा हुआ बताते हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट :
धाम का इतिहास
पुजारी रुद्र नाथ झा ने बताया कि 15वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक सिद्ध महात्मा को स्वप्न में भगवान शिव ने वटवृक्ष के नीचे दबे शिवलिंग को प्रकट करने का निर्देश दिया। इसके बाद तत्कालीन मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अनुज राजकुमार पद्म सिंह ने इस स्थल का पुनरुद्धार कराया। स्थानीय लोक विश्वास के अनुसार महाकवि विद्यापति ठाकुर ने भी यहां भगवान बटेश्वर की पूजा-अर्चना की थी।
स्थानीय परंपराएं
गांव के इतिहास पर शोध कर रहे पवन ठाकुर बमबम ने बताया कि बाबा बटेश्वर धाम से जुड़ी अनेक लोक परंपराए और ऐतिहासिक कथाएं आज भी जनमानस में जीवित हैं। सिंहवाड़ा में बूढ़नद नदी किनारे स्थित बटेश्वर नाथ धाम में मिन्नत मांगने वालों एवं दर्शन पूजन करने वाले लोगों का सालोंभर तांता लगा रहता है। मिथिला की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में बाबा बटेश्वर धाम का विशेष स्थान माना जाता है।
त्यौहारों का महत्व
सावन की सोमवारी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी आदि त्योहारों पर यहां जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते समय यहां विश्राम किया था।
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