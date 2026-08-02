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Darbhanga News: गौड़ाबौराम:तटबंध पर पिस्तौल के बल पर लूटने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: गौड़ाबौराम में बड़गांव थाना क्षेत्र के कमला बलान तटबंध पर बीते शुक्रवार रात बदमाशों ने राहगीरों से लूटने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की मदद से बदमाश सफल नहीं हो सके। बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर डराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की timely कार्रवाई ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:तटबंध पर पिस्तौल के बल पर लूटने का प्रयास

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र स्थित कमला बलान तटबंध पर गत शुक्रवार की रात बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर राहगीरों को लूटने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के जुट जाने के कारण बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने में विफल रहे। घटना के सबंध में बताया गया है कि अखतबारा गांव निवासी मो. रब्बानी, सालिम, सफरोज व मो. साकिर बरास्ता कमला बलान तटबंध बौराम से अपने गांव अखतबारा लौट रहे थे कि बबुरबन्नी चौक के पास उजले रंग की बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पिस्तौल लहराते हुए उन लोगों को घेरा। इसी क्रम में वे रौता गांव के पास ढलान से नीचे लुढ़क गये।

बदमाशों से घिरते देख वे चोर-चोर हल्ला मचाने लगे। इसी बीच बड़गांव थाने की डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बाइक सवार दो बदमाशों को भी गाड़ी में बैठाकर थाना ले गई। बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी से बचकर निकले अखतबारा निवासी मो. हारुण के पुत्र मो. रब्बानी, अब्दुल हासीम के पुत्र सालिम, मो. इस्लाम के पुत्र साकिर व मो. मुस्लिम के पुत्र सफरोज ने बताया कि वे लोग बालू-गिट्टी दुकानदार जुवैर को बकाया राशि पेमेंट करने के लिए बौराम गये थे। लौटने के क्रम में बदमाशों ने पिस्तौल का भय दिखाकर लूटने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष बिनीता कुमारी ने घटना के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की है।

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