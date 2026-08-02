Darbhanga News: घनश्यामपुर:घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट, हालत गंभीर

Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बोरवा गांव में एक घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट तथा महिलाओं से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। इस घटना में घायल हुए दिनेश यादव को गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दिनेश यादव ने थाना में दिए आवेदन में बताया कि शुक्रवार की शाम कुछ लोग उनके घर में घुस आए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने ध्यानी यादव, राजकुमार यादव तथा अभिषेक कुमार सहित अन्य लोगों पर मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया है।आरोप

है कि हमलावर घर में रखी नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण मूल दस्तावेज भी लूटकर ले गए। इसके अतिरिक्त हमलावरों ने घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।घटना की सूचना मिलते ही घनश्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से लिखित आवेदन प्राप्त किया। जख्मी दिनेश यादव को पहले स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया।इस संबंध में थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार से आवेदन मिल गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।