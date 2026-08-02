Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: हायाघाट:मंत्री ने मृतकों के आश्रितों को दिए चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: हायाघाट के तीन आपदा पीड़ितों के परिवारों को शनिवार को चार-चार लाख का अनुग्रह अनुदान चेक दिया गया। पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करना है। सीओ ने बताया कि प्रक्रिया के तहत आर्थिक सहायता जल्दी उपलब्ध कराई जा रही है।

Darbhanga News: हायाघाट:मंत्री ने मृतकों के आश्रितों को दिए चेक

Darbhanga News: सुभाष चंद्र सिंह,हायाघाट। अंचल अंतर्गत आपदा में मृत तीन व्यक्तियों के आश्रितों को शनिवार को राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत चार-चार लाख की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक सूबे के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह हायाघाट विधायक डॉ. रामचन्द्र प्रसाद एवं सीओ ने प्रदान किया। मंत्री डॉ. प्रसाद ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सीओ ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।