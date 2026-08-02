Darbhanga News: हायाघाट:मंत्री ने मृतकों के आश्रितों को दिए चेक
Darbhanga News: हायाघाट के तीन आपदा पीड़ितों के परिवारों को शनिवार को चार-चार लाख का अनुग्रह अनुदान चेक दिया गया। पर्यावरण मंत्री डॉ. रामचन्द्र प्रसाद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करना है। सीओ ने बताया कि प्रक्रिया के तहत आर्थिक सहायता जल्दी उपलब्ध कराई जा रही है।
Darbhanga News: सुभाष चंद्र सिंह,हायाघाट। अंचल अंतर्गत आपदा में मृत तीन व्यक्तियों के आश्रितों को शनिवार को राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत चार-चार लाख की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक सूबे के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह हायाघाट विधायक डॉ. रामचन्द्र प्रसाद एवं सीओ ने प्रदान किया। मंत्री डॉ. प्रसाद ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सीओ ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
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