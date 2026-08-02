Darbhanga News: अलमाइटी पब्लिक स्कूल में समारोह
Darbhanga News: दरभंगा के अलमाइटी पब्लिक स्कूल में ‘शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह-2026’ मनाया गया। कार्यक्रम में 2025-26 सत्र के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार, पदक और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। नीट में अच्छी रैंक लाने वाली आमना करीम को 15 हजार रुपये मिले, जबकि कक्षा 10 और कक्षा 12 की टॉपर्स को भी पुरस्कार दिए गए।
Darbhanga News: दरभंगा। अलमाइटी पब्लिक स्कूल में ‘शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह-2026’ हुआ। सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार, पदक व प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। नीट में अखिल भारतीय रैंक लाने वाली आमना करीम को 15 हजार, कक्षा 10 की टॉपर राबिया खातून को तीन हजार व कक्षा 12 की टॉपर आयशा नाज को चार हजार रुपये दिए गए। नर्सरी से कक्षा नौ तक के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्या मकीना जमाल व निदेशक मुजफ्फर जमाल ने परिश्रम, अनुशासन और उत्कृष्टता का संदेश दिया।
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