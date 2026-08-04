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Darbhanga News: जाले:850 साल पूर्व राजा गंगदेव ने की थी मंदिर की स्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: जाले प्रखंड के रतनपुर स्थित बाबा गंगेश्वरनाथ शिवालय का इतिहास 850 वर्षों से अधिक पुराना है। हर सोमवारी यहां 40 से 50 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। राजा गंगदेव ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी, और शिवालय का ढांचा 117 वर्ष पुराना है।

Darbhanga News: जाले:850 साल पूर्व राजा गंगदेव ने की थी मंदिर की स्थापना

Darbhanga News: जाले प्रखंड के रतनपुर स्थित गंगेश्वरस्थान में स्थित बाबा गंगेश्वरनाथ शिवालय का इतिहास 850 वर्षों से अधिक पुराना है। यहां सावन की प्रत्येक सोमवारी पर 40 से 50 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि विजय कुमार ठाकुर की रिपोर्ट :

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इतिहास

प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. शिव कुमार मिश्रा बताते हैं कि गंगेश्वरस्थान का इतिहास मिथिला के कर्णाट वंश से जुड़ा है। तत्कालीन कमला नदी की पूर्वी तलहटी में बसे वर्तमान रतनपुर में मिथिला के राजा नान्यदेव के पुत्र राजा गंगदेव ने लगभग 850 वर्ष पूर्व सिमरांवगढ़ (नेपाल) से आकर यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। बताते हैं कि राजा गंगदेव ने यहां सैन्य तैयारी के दौरान जलस्रोत के लिए एक तालाब खुदवाया था, जो आज भी गंगेश्वरस्थान के पूरब में रजखानी तालाब के नाम से मौजूद है। गंगदेव द्वारा स्थापना के कारण ही बाबा का नाम गंगेश्वरनाथ पड़ा। वर्तमान शिवालय का ढांचा लगभग 117 वर्ष पुराना है।

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मूर्तियाँ

पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। शिवालय के सामने पश्चिम में माता पार्वती मंदिर में संगमरमर की पार्वती और कर्णाटकालीन काले पत्थर की गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। दक्षिण-पश्चिम में लगभग 900 वर्ष पुरानी भगवान सूर्य की काले पत्थर की दुर्लभ मूर्ति है, जो कर्णाटकालीन है। 17 मार्च 2024 को अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रो. लाब लिनरोथ अपनी पूरी टीम के साथ यहां घंटों रुककर मूर्तियों का अवलोकन कर चुके हैं।

प्रश्नोत्तर

बाबा गंगेश्वरनाथ शिवालय का इतिहास कितना पुराना है?
850 वर्षों से अधिक पुराना है।
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