Darbhanga News: माधेश्वर पोखर में डूबा युवक, तलाश जारी

Darbhanga News: राजीव रंजन प्रसाद,दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के माधेश्वर पोखर में सोमवार की दोपहर एक युवक डूब गया। युवक की चप्पल पोखर के घाट पर पायी गयी। स्थानीय गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीम भी देर शाम तक युवक को पोखर में नहीं ढूंढ पाई। पोखर में डूबे युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के जटियाही पोखर मोहल्ला निवासी सूरज राम के 22 वर्षीय पुत्र आकाश राम के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को पोखर में डूबते हुए देखा था। लोगों की सूचना पर पोखर में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

मंगलवार की सुबह फिर से उसकी तलाश की जाएगी। बताया जाता है कि आकाश दोपहर दो के करीब पोखर के पास पहुंचा। उसने अपनी चप्पल खोलकर पोखर में छलांग लगा दी। उस समय सावन की सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी। कई लोगों ने उसे पोखर में डूबते देखा। काफी देर तक आकाश के पोखर से नहीं निकलने पर लोगों में उसके डूब जाने की चर्चा होने लगी। मामले की जानकारी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार को दी गई। थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।स्थानीय गोताखोरों ने जाल के सहयोग से आकाश की तलाश पोखर में की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसी बीच आकाश के परिजन एवं मोहल्लेवासी भी वहां पहुंच गए। परिजनों ने पोखर घाट पर मौजूद चप्पल से आकाश की पहचान की। परिजनों ने बताया कि कुछ पारिवारिक विवाद के कारण आकाश घर से एक बजे निकला था। निकलते समय उसने परिवार वालों को बताया कि वह डूबने जा रहा है। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चला था।