दरभंगा की जीत बढ़ा सकती है तेजस्वी की चिंता; ब्राह्मणों ने दिया साथ, लेकिन टूट गया MY समीकरण
लालू यादव के दौर में राजद ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। इसके बावजूद यादव और मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन एमएलसी चुनाव में मुस्लिम और यादव बिखर गए।
Darbhanga MLC Election Result: दरभंगा स्नातक सीट के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को तो झटका दिया है, साथ ही जीत के बावजूद राष्ट्रीय जनता (RJD) की चिंता भी बढ़ा सकती है। मिथिला में सदैव भाजपा का साथ देने वाले ब्राह्मणों ने शायद पहली बार एनडीए से इतर किसी दूसरी पार्टी को वोट खुलकर अपना समर्थन दिया है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। राजद प्रत्याशी अनिल झा के पक्ष में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने ब्राह्मण मतदाताओं के बीच यूजीसी बिल के मुद्दे को गरमाए रखा। इसका असर भी दिखा और भाजपा की वोट बैंक मानी जानी वाली इस जाति ने राजद को खुलेआम समर्थन दिया।
ब्राह्मणों की इस समर्थन के बावजूद वोटों की गिनती के समय राजद प्रत्याशी संघर्ष करते दिखे। प्रथम वरीयता के हर राउंड की गिनती में पीछे ही रखे। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि ब्राह्मणों ने भले ही साथ दिया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर मुस्लिम और यादव उनसे छिटक गए।
जनसुराज के साथ चले गए मुसलमान
एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने दरभंगा स्नातक सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज को मैदान में उतारा था। इम्तियाज को मुसलमानों का साथ मिला। उन्हें इस चुनाव में 10 हजार से अधिक प्रथम वरीयता वाले मत प्राप्त हुए। हालांकि, इन्हीं के बैलेट पर द्वितीय वरीयता वाले मतों से अंतिम राउंड में राजद प्रत्याशी की जीत तय हुई।
यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी?
एमएलसी चुनाव में चुनाव चिह्न गौण था। इसलिए वोटरों ने अपनी-अपनी जाति के मतदाताओं को वरीयता दी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, यहां तक कि वोटिंग के दिन भी ब्राह्मण जिस तरह अनिल झा के पक्ष में खुलकर सामने आए, इसका विपरीत ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। छात्र नेता दिलीप कुमार को 6000 के करीब प्रथम वरीयता वाले मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि दिलीप कुमार यादव जाति से आते हैं।
कांग्रेस ने भी बढ़ा दी तेजस्वी की चिंता
लालू यादव के दौर में राजद ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। इसके बावजूद यादव और मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन एमएलसी चुनाव में मुस्लिम और यादव बिखर गए। इस चुनाव में कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही थी। उसने भी यहां एक ब्राह्मण उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा था, जिन्हें 4000 के करीब प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती तो राजद यहां बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेती। ऐसे में दरभंगा में मिली जीत के बावजूद, तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ सकती है। उनके सामने अपने प्रमुख सहयोगी कांग्रेस को साथ रखने के साथ-साथ एमवाई समीकरण को एकजुट बनाए रखने की चुनौती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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