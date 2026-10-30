दरभंगा में 60 घंटे में पलट गई बाजी, गले से लिपट गए राजनीतिक विरोधी; बेगूसराय का सपना अधूरा

दरभंगा स्नातक एमएलसी सीट पर 60 घंटों तक मतगणना का काम चला। बीजेपी के सर्वेश कुमार की जीत की खबरें भी छप गईं। लेकिन, अंत में बाजी पलट गई। जीत का सेहरा राजद के अनिल कुमार झा के सिर पर चढ़ा तो राजनीतिक विरोधी सर्वेश कुमार ने गले मिलकर उन्हें बधाई दी।

दरभंगा, प्रमुख संवाददाता। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 60 घंटे चली मतगणना के बाद राजद समर्थित अनिल कुमार झा ने जीत दर्ज की। उन्होंने निवर्तमान एमएलसी और एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार को 4010 मतों से हराया। पहली वरीयता के मतों में बढ़त के बावजूद सर्वेश दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में पिछड़ गए।

दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर रही। पहली वरीयता के मतों की गिनती में 10वें राउंड तक सर्वेश आगे थे। हालांकि, दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में परिणाम बदल गया और अनिल ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़े अंतर से जीतने वाले सर्वेश को इस बार भाजपा का समर्थन था। दरभंगा स्नातक सीट को एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां राजद समर्थित प्रत्याशी की जीत को पार्टी के लिए अहम राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। स्नातक के साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को हार मिली। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में स्नातक और शिक्षक मतदाता मतदान करते हैं। ऐसे में दोनों सीटों के परिणाम एनडीए के लिए समीक्षा का विषय बन सकते हैं।

...तो दोनों सीटों पर होता बेगूसराय का कब्जा सर्वेश की हार के साथ बेगूसराय के लोगों का दोनों सीटों पर कब्जे का सपना अधूरा रह गया। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बेगूसराय के जन सुराज समर्थित सुरेश राय पहले ही जीत चुके हैं। यदि बेगूसराय के ही सर्वेश स्नातक सीट पर जीतते, तो 42 वर्षों के इतिहास में पहली बार दोनों सीटों पर बेगूसराय का कब्जा होता।

बीजेपी के बागी हैं अनिल कुमार झा नवनिर्वाचित एमएलसी अनिल कुमार झा दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड के ठेंगहा गांव के निवासी हैं। उन्होंने छात्र जीवन में भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उनका पहला चुनाव जिला पार्षद के रूप में था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। पिछले विधान परिषद चुनाव में एनडीए से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने राजद का दामन थामा था। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार राजद के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की।

मेन प्वाइंट्स दूसरी वरीयता के मतों ने पलटी बाजी, 60 घंटे की मतगणना के बाद अनिल झा विजयी

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव की मतगणना बिहार में सबसे लंबी चली

पहली वरीयता के मतों में 10वें राउंड तक आगे रहे सर्वेश दूसरी वरीयता में पिछड़े

दरभंगा स्नातक और शिक्षक, दोनों सीटों पर एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को मिली हार