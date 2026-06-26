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दरभंगा में शिव मंदिर के पास युवक की तलवार से काटकर हत्या, पुलिसकर्मी को भी पेट में मारी गोली

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर प्रतिनिधि, दरभंगा
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दरभंगा जिले के ओझौल गांव में शुक्रवार तड़के एक युवक की शिव मंदिर के पास तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है।

दरभंगा में शिव मंदिर के पास युवक की तलवार से काटकर हत्या, पुलिसकर्मी को भी पेट में मारी गोली

बिहार के दरभंगा जिले में शुक्रवार सुबह एक युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। उसका शव शिव मंदिर के पास पड़ा मिला। वहीं, एक पुलिसकर्मी को भी पेट में गोली मार दी गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान ओझौल निवासी 25 साल के सुनील सहनी के तौर पर हुई है। हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब चार4 बजे किसी ने फोन करके सुनील को घर से बाहर बुलाया था। कुछ देर बाद गांव में शिव मंदिर के पास उसका शव पड़ा हुआ मिला। घटनास्थल पर उसकी बाइक भी खड़ी मिली। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं।

दो साल पहले मुस्लिम लड़की से हुई थी लव मैरिज

बताया जाता है कि सुनील सहनी ने गांव में दो साल पहले एक मुस्लिम लड़की के साथ लव मैरिज की थी। लड़की फिलहाल अपने मायके में है। सुनील कबाड़ी का काम करता था। मृतक के परिजनों ने अपने गांव के ही 10 लोगों पर सुनील की हत्या करने का आरोप लगाया है।

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हत्या से पहले मिली थी धमकी

परिजनों ने कहा कि चार-पांच दिन पहले भी इन लोगों ने धमकी दी थी। सदर एसडीपीओ वन राजीव कुमार ने कहा कि मारपीट में एक युवक की मौत हुई है। एक अन्य घायल है। उसके पेट में गोली लगी है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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