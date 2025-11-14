Darbhanga District Result LIVE: दरभंगा की 10 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 8 NDA तो 2 MGB जीता था

संक्षेप: Darbhanga District Seats Overall Results: दरभंगा जिले की दरभंगा, अलीनगर, बेनीपुर, बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी, जाले, गौराबौराम, कुशेश्वरस्थान (SC) और दरभंगा ग्रामीण कुल 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में 8 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

Fri, 14 Nov 2025 08:08 AM

Darbhanga District Seats Overall Results: दरभंगा जिले की विधानसभा सीटों दरभंगा, अलीनगर, बेनीपुर, बहादुरपुर, हायाघाट, केवटी, जाले, गौराबौराम, कुशेश्वरस्थान (SC) और दरभंगा ग्रामीण कुल दस सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में दरभंगा ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का दबदबा रहा था। जिले की 10 में से 8 सीटों पर NDA को जीत मिली, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 6 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 2 सीट मिली थीं। बीजेपी के प्रमुख विजेता थे: मुख्यालय दरभंगा सीट से संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा (केवटी), जीवेश कुमार (जाले), गौरा बौरम से स्वर्ण सिंह, बेनीपुर से बिनय कुमार चौधरी और हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद जीते थे। NDA की सहयोगी जनता दल-यू (JDU) से मदन सहनी ने बहादुरपुर सीट अमन भूषण हजारी ने कुसेश्वर अस्थान जीती थी। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने और वीआईपी ने एक-एक सीटी जीती। अलीनगर सीट वीआईपी के मिश्री लाल यादव और दरभंगा ग्रामीण सीट राजद के ललित कुमार यादव के हाथ लगी थी।

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।

इस बार इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला दरभंगा संजय सरावगी (BJP)

उमेश सहनी (वीआईपी)

केवटी (Kevati)

मुरारी मोहन झा (BJP)

फराज फातमी (RJD)

हायाघाट (Hayaghat) रामचंद्र प्रसाद (BJP)

श्याम भारती (सीपीएम)

जाले (Jale) जीवेश मिश्र (BJP)

ऋषि मिश्रा (Congress)

दरभंगा ग्रामीण ईश्वर मंडल (JDU)

ललित यादव (RJD)

कुशेश्वरस्थान (SC) अतिरेक कुमार (JDU)

गणेश भारती (वीआईपी)

बेनीपुर विनय कुमार चौधरी (JDU)

मिथिलेश कुमार चौधरी (कांग्रेस)

अलीनगर (Alinagar) मैथिली ठाकुर (JDU)

विनोद मिश्रा (RJD)

गौड़ाबौराम सुजीत कुमार सिंह बीजेपी

अफजल अली खान आरजेडी

बहादुुरपुर मदन सहनी जेडीयू