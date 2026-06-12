Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नमाज पढ़कर लौटे मैनेजर की पीट-पीटकर हत्या, दरभंगा की बाइक एजेंसी में घुसकर दिनदहाड़े मर्डर

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर प्रतिनिधि, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा के चंदनपट्टी में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे यामाहा बाइक एजेंसी में घुसकर दो बदमाशों ने मैनेजर की हत्या कर दी। बदमाशों ने मैनेजर की रॉड और मोटर साइकिल के शॉकर से बेरहमी से पिटाई की। 

नमाज पढ़कर लौटे मैनेजर की पीट-पीटकर हत्या, दरभंगा की बाइक एजेंसी में घुसकर दिनदहाड़े मर्डर

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा में शुक्रवार को दिनदहाड़े दो बदमाशों ने बाइक एजेंसी में घुसकर मैनेजर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात एपीएम थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी स्थित यामाहा बाइक एजेंसी में हुई। मर्डर करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान मुसफी निवासी 35 वर्षीय फैज अहमद के रूप में हुई है। वह नमाज पढ़कर लौटे थे और बाइक एजेंसी में बैठे थे। तभी दो बदमाश वहां आए रॉड एवं बाइक के शॉकर से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मृतक के सिर और गले पर धारदार हथियरा से हमले के निशान भी मिले हैं। उनकी मौत की खबर सुनकर पोस्टमार्टम हाउस परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजन कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे।

दरभंगा में बाइक शोरूम मैनेजर फैज अहमद की पीट-पीटकर हत्या

जानकारी के अनुसार फैज अहमद नमाज पढ़ने के बाद शोरूम में बैठे थे। इसी बीच शाम करीब 4 बजे चेहरा ढंके हुए दो बदमाश अंदर घुस आए और फैज पर रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद बाइक के शॉकर से उनके सिर पर जोरदार वार किया गया। लहूलुहान होकर उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:बीवी का था अफेयर, पति ने आशिक का गला काटा ; प्रेम प्रसंग में फोटोग्राफर की हत्या

हालांकि जांच के लिए उन्हें डीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बदमाश फैज की स्कूटी पर सवार होकर बहेड़ी की ओर फरार हो गए। घटना के बाद चंदनपट्टी में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सदर एसडीपीओ वन राजीव कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी साक्ष्य जुटा रही है।

ये भी पढ़ें:सगाई के 25 दिन बाद युवक की गला रेत हत्या, बेटी से शादी कराना चाहती थी चचेरी बहन

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Darbhanga Darbhanga News Darbhanga Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।