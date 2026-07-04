दरभंगा के बीडीओ की पत्नी की मुजफ्फरपुर में मौत, अवैध संबंध में हत्या का आरोप
दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी की मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित आवास में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने बीडीओ पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अवैध संबंध में यह वारदात की गई।
बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मनोज कुमार की पत्नी की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बीडीओ पर दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने और इसका विरोध करने पर पत्नी की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा है। मृतका की पहचान 29 वर्षीय अमृता कुमारी के रूप में हुई है। उसकी मौत मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित बेला कन्हौली मोड़ स्थित आवास पर हुई। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके वाले बदहवास हालत में बेल्हा कन्हौली मोड़ आवास पहुंचे। अमृता के जिंदा होने की आस में परिजन उसे मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
3 साल पहले हुई थी शादी, बीडीओ पर प्रताड़ना का आरोप
मृतका की मां ने बताया कि अमृता की शादी साल 2023 में मनोज कुमार से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उसे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा था। पिछले दो साल से उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मां का सीधा आरोप है कि बीडीओ का किसी दूसरी महिला के साथ चक्कर चल रहा था, जिसका अमृता विरोध करती थी। इसी विरोध के कारण साजिश के तहत उसे जहर देकर मार डाला गया।
पुलिस ने घर को किया सील
सदर अस्पताल में शव पहुंचने की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए। इधर, मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार ने बताया कि एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है।
एफआईआर दर्ज होना बाकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
उन्होंने कहा कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो। पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों द्वारा अभी लिखित आवेदन दिया जाना बाकी है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।