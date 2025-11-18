बिहार का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा हवाईअड्डा, मुख्य सचिव ने भारत सरकार को लिखा खत

संक्षेप: वर्तमान में पटना एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम (सीमा शुल्क) और आव्रजन (इमिग्रेशन) के अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। लेकिन, पटना एयरपोर्ट पर दोनों अधिकारी के पद रिक्त हैं।

बिहार का पहला पूर्णत: अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दरभंगा होगा। इस बाबत बिहार के मुख्य सचिव की ओर से भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। राज्य में वर्तमान में 24 एयरपोर्ट है। इसके अलावा भागलपुर के सुल्तानगंज और नालंदा के राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। पटना के बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मालूम हो कि पटना 24 दिसंबर, 1999 को दिल्ली-काठमांडू इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को अपहृत कर कंधार ले जाने के बाद से पटना हवाई अड्डे की नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद है। तब से पटना हवाई अड्डा केवल नाम का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रह गया है। पहले भी सिर्फ नेपाल के लिए पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट थी। वहीं गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे कई एशियाई देशों से सीधे जुड़ा है। हालांकि इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा नहीं मिला है।

अंतरराष्ट्रीय और कस्टम एयरपोर्ट में अंतर: भारत में चार प्रकार के एयरपोर्ट होते हैं। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, घरेलू एयरपोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट और डिफेंस एयरपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घरेलू हवाई अड्डों की तुलना में बड़े होते हैं। इस एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय के साथ घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। वहीं वर्तमान में भारत में करीब 29 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। कस्टम (सीमा शुल्क) एयरपोर्ट पर आम नागरिकों की संख्या कम रहती है। इन जगहों पर दूसरे देशों से आने वाले सामान की जांच करने के साथ शुल्क लागू होता है। यहां तैनात कस्टम के अधिकारी अवैध रूप से होने वाली तस्करी पर भी नजर रखते हैं। वर्तमान में ऐसे एयरपोर्ट की संख्या पटना सहित 10 है।

पटना कस्टम एयरपोर्ट वर्तमान में पटना एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। इसके लिए एयरपोर्ट पर कस्टम (सीमा शुल्क) और आव्रजन (इमिग्रेशन) के अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। लेकिन, पटना एयरपोर्ट पर दोनों अधिकारी के पद रिक्त हैं।