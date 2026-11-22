मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि विद्यापति मिथिला की महान पहचान हैं।दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। इस एयरपोर्ट का रनवे चार किलोमीटर लंबा होगा। यह पटना एयरपोर्ट के रनवे से डेढ़ गुना ज्यादा होगा। इसका विस्तार पटना और गयाजी एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा, जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यहां के नये टर्मिनटल भवन का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने रविवार को दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 346 करोड़ से अधिक की 103 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा दो का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि विद्यापति मिथिला की महान पहचान हैं। उनकी प्रतिमा राजकीय सम्मान के साथ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मिथिला की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के विद्यालयों में कक्षा एक से छह तक मैथिली भाषा में पठन-पाठन की व्यवस्था की जाएगी। मां सीता के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और बिहार में आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए मिट्टी भराई एवं टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे मिथिला एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मिथिला मखाना एवं दूध उत्पादन का प्रमुख केंद्र है।

मिथिला के विकास से बिहार का विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। मिथिला की भाषा, संस्कृति और परंपरा बिहार की पहचान है। मैथिली बिहार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हजारों वर्षों से बोली जा रही इस भाषा का संबंध माता सीता से भी रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पांच भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें मैथिली का विशेष स्थान है। मैं भी इसी मिट्टी का रहने वाला हूं। मेरा जिला मुंगेर है, जहां लोग अंगिका भाषा बोलते हैं। मैथिली और अंगिका में काफी समानता है। उन्होंने मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और इसके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई।