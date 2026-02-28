Hindustan Hindi News
दरभंगा एयरपोर्ट अब दक्षिण भारत के एक और शहर से जुड़ा, अप्रैल से नई डायरेक्ट फ्लाइट

Feb 28, 2026 10:57 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर प्रतिनिधि, दरभंगा
बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट दक्षिण भारत के एक और शहर से हवाई सेवा से जुुड़ गया है। अकासा एयर ने अप्रैल महीने से दरभंगा से नई उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। इससे उत्तर बिहार के हवाई यात्रियों को सुविधा होगी।

दरभंगा एयरपोर्ट अब दक्षिण भारत के एक और शहर से जुड़ा, अप्रैल से नई डायरेक्ट फ्लाइट

Darbhanga News: दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा से अब दक्षिण भारत के एक और शहर से विमान सेवा शुरू होने जा रही है। अप्रैल महीने से दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। विमानन कंपनी अकासा एयर ने इस रूट पर टिकट बुकिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। दरभंगा से अभी तक बेंगलुरु की फ्लाइट नहीं होने से कर्नाटक में रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब वे बेंगलुरु से सीधी फ्लाइट पकड़कर ढाई घंटे में दरभंगा पहुंच सकेंगे।

दरभंगा और बेंगलुरु के बीच अकासा एयर की फ्लाइट 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। ट्रेवल वेबसाइटों के अनुसार, बेंगलुरु से यह विमान सुबह 9:40 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 12:15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहीं, दरभंगा से दोपहर 12:50 बजे प्रस्थान कर यह फ्लाइट दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगा।

दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों को अब दक्षिण भारत से आने-जाने में सुगमता होगी। इस नई सेवा से दरभंगा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के हजारों युवा बेंगलुरु में आईटी और अन्य सेक्टरों में कार्यरत हैं।

कनेक्टिंग फ्लाइट से मिलेगी मुक्ति

वर्तमान में दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को दरभंगा से हैदराबाद जाना पड़ता है और फिर अन्य साधन से वहां से बेंगलुरु पहुंचते हैं। या फिर बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना एयरपोर्ट का रुख करना पड़ता है।

दक्षिण भारत के एक और शहर से जुड़ा दरभंगा एयरपोर्ट

बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू होने की घोषणा के बाद दरभंगा हवाई अड्डा अब दक्षिण भारत के एक और शहर से जुड़ गया है। अभी तक दरभंगा से दक्षिण भारत के लिए सिर्फ हैदराबाद के लिए ही डायरेक्ट फ्लाइट संचालित की जा रही है। इसके अलावा, यहां मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं।

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद

दरभंगा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद भी चल रही है। इसके लिए मौजूदा हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार और आधुनिक सिविल एनक्लेव के निर्माण का प्रस्ताव है। बिहार सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लगभग 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 245 करोड़ रुपये भी जारी किए थे।

वहीं, राज्य सरकार हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब भी बनाने जा रही है। विदेशी उड़ानें शुरू होने के बाद मिथिला क्षेत्र के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकेगा।

