दरौली विधायक सत्यदेव राम नामांकन के दौरान गिरफ्तार; खुद हैरान रह गए माले MLA, जानें मामला

संक्षेप: Bihar Elections: सीवान की दरौली सीट से माले विधायक सत्यदेव राम को नामांकन के दौरान ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अचानक गिरफ्तारी से माले विधायक भी दंग रहे गए। वहीं इस मामले पर माले राज्य सचिव कुणाल ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह सरकार के इशारे पर किया गया है।

Bihar Chunav: महागठबंधन में भले ही अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान न हुआ है। लेकिन ग्रांड अलायंस की सहयोगी सीपीआई-माले ने 18 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। लेकिन सीवान की दरौली सीट से माले विधायक सत्यदेव राम को नामांकन के दौरान ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अचानक गिरफ्तारी से माले विधायक भी दंग रहे गए। वहीं इस मामले पर माले राज्य सचिव कुणाल ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह सरकार के इशारे पर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस की ये कार्रवाई साल 2005 के रेल रोको आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर की है। जिसमें सोनपुर रेलवे कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मामला 2005 में दरौंदा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति के किए गए रेल रोको आंदोलन से संबंधित है। इस संबंध में रेलवे थाना में मामला दर्ज किया गया था। सोनपुर रेलवे कोर्ट के एसीजेएम ने इस प्रकरण में विधायक के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था।

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक सत्यदेव राम ने में बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सभी जरूरी कागजातों के साथ नामांकन करने आया था। नामांकन कर बाहर निकलते ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। नामांकन के दौरान माले विधायक की गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी हुई है।