आर्केस्ट्रा के नाम पर कोलकाता से डांसरों को बुलाया; पटना में नाबालिग नर्तकी से गैंगरेप, 7 गिरफ्तार

पटना के बेऊर थाना इलाके में नाबालिग नर्तकी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आर्केस्ट्रा में डांस करने के नाम पर कोलकाता से 3 डांसरों को बुलाया गया था। जिसमें दो बालिग और एक नाबालिग थी। जिसके साथ एक मकान में दरिंदगी हुई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के नाम पर कोलकाला से डांसरों को बुलाकर पटना में उनके साथ दरिंदगी की गई। नाबालिग नर्तकी के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस 6 आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। घटना बेऊर थानांतर्गत कॉपरेटिव कॉलोनी, विष्णुपुर पकड़ी की है। जहां एक मकान में नाबालिग लड़की सामूहिक दुष्कर्म की सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद छापा मारकर पुलिस ने वारदात में शामिल 7 लोगों को धर दबोचा।

घटना की जानकारी देते हुए भानुप्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम), पटना ने बताया कि कोलकाता से ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पर तीन डांसरों को पटना बुलाया गया था। जिसमें दो बालिग और एक नाबालिग डांसर थी। जिसके बाद तीनों को बेऊर की कॉपरेटिव कॉलोनी के मकान में रखा गया। जहां नाबालिग लड़की से सामूहिक दुषकर्म किया। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया। और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।