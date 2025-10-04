Dancers were called from Kolkata in the name of an orchestra a minor dancer was gang raped in Patna 7 arrested आर्केस्ट्रा के नाम पर कोलकाता से डांसरों को बुलाया; पटना में नाबालिग नर्तकी से गैंगरेप, 7 गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
आर्केस्ट्रा के नाम पर कोलकाता से डांसरों को बुलाया; पटना में नाबालिग नर्तकी से गैंगरेप, 7 गिरफ्तार

पटना के बेऊर थाना इलाके में नाबालिग नर्तकी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आर्केस्ट्रा में डांस करने के नाम पर कोलकाता से 3 डांसरों को बुलाया गया था। जिसमें दो बालिग और एक नाबालिग थी। जिसके साथ एक मकान में दरिंदगी हुई। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 09:17 PM
ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के नाम पर कोलकाला से डांसरों को बुलाकर पटना में उनके साथ दरिंदगी की गई। नाबालिग नर्तकी के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस 6 आरोपी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। घटना बेऊर थानांतर्गत कॉपरेटिव कॉलोनी, विष्णुपुर पकड़ी की है। जहां एक मकान में नाबालिग लड़की सामूहिक दुष्कर्म की सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद छापा मारकर पुलिस ने वारदात में शामिल 7 लोगों को धर दबोचा।

घटना की जानकारी देते हुए भानुप्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम), पटना ने बताया कि कोलकाता से ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पर तीन डांसरों को पटना बुलाया गया था। जिसमें दो बालिग और एक नाबालिग डांसर थी। जिसके बाद तीनों को बेऊर की कॉपरेटिव कॉलोनी के मकान में रखा गया। जहां नाबालिग लड़की से सामूहिक दुषकर्म किया। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया। और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर डांस प्रोग्राम के लिए कोलकाता से लड़कियों को बुलाया गया था, जिसके लिए कोलकाता के ही एक शख्स से सम्पर्क साधा गया था। जिसकी तलाश जारी है। वहीं एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं।