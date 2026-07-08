पटना में लड़की को जबरन उठा ले गया डांसर गैंग; बंद कमरे में युवकों के सामने नचाया, छेड़छाड़ हुई

पटना में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब डांसर गिरोह एक किशोर को जबरन उठाकर ले गए। उसे होटल में कैद रखा। जबरन डांस कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई। एक युवक ने गलत काम करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने दो नर्तकियों समेत 8 युवकों को पकड़ा है।

राजधानी पटना के पालीगंज थाना इलाके से अगवा की गई किशोरी को अगमकुआं पुलिस ने जीरो माइल के पास एक होटल में छापेमारी करके बरामद कर लिया है। पुलिस ने मौके पर ही दो महिला डांसर और आठ युवकों को गिरफ्तार किया है। बारमद किशोरी ने जबरन डांस कराने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। सिटी एसपी पूर्वी शैलजा ने बताया कि पालीगंज थाने में चार जुलाई को एक किशोरी के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया था। छानबीन में जुटी वहां की पुलिस ने अमित कुमार को पकड़ा।

डांसर गिरोह ने लड़की को अगवा किया पूछताछ में अमित ने बताया कि एक किशोरी को मीठापुर में आरती कुमारी के साथ किराए के मकान में रखा गया है। इसके बाद वहां जांच की गई तो आरती हीं नहीं मिली। पुलिस ने आरती को कॉल किया तो उसने बताया कि वो जीरो माइल के पास एक होटल में है। इसके बाद पुलिस टीम ने जीरो माइल के पास होटल में छापेमारी की।

होटल के कमरे से 8 युवकों को पकड़ा जहां एक कमरे से अगवा किशोरी को बरामद किया गया। पुलिस ने उस कमरे से दो नर्तकी और 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही कमरे से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। मौके से मीठापुर की आरती कुमारी, रूपी, पालीगंज निवासी अमित कुमार, पत्रकारनगर का निखिल, कंकड़बाग का आयुष कुमार, दिव्यांश कुमार, अगमकुआं का निशांत राज, अमरजीत कुमार, कुंदन कुमार, अक्षय नारायण, रामकृष्णागर का पृथ्वीराज शामिल है।