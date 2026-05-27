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पटना के होटल में छात्रा से छेड़खानी से पहले हुई डांस पार्टी, नशे में नाच रही थीं बंगाल-यूपी की लड़कियां

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पुलिस की माने तो इसमें से ज्यादातर नशे की हालत में थे। डांस पार्टी रात 12.30 बजे खत्म हो गई। इसके बाद होटल का एक कर्मी नशे की हालत में छात्रा के कमरे में घुसा और उसने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। होटल में रात करीब 10.30 से 12.30 के बीच डांस पार्टी हुई थी।

पटना के होटल में छात्रा से छेड़खानी से पहले हुई डांस पार्टी, नशे में नाच रही थीं बंगाल-यूपी की लड़कियां

पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित होटल हाईडेन विला में में 22 मई की रात बेगूसराय की रहने वाली एक छात्रा से हुई छेड़छाड़ के मामले में लगातार जांच जारी है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि बेगूसराय से पिता संग परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़खानी के पहले रात में करीब दो घंटे तक होटल में डांस पार्टी चली थी। जिसमें होटल कर्मियों के साथ-साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आई लड़कियां शामिल थीं।

पुलिस की माने तो इसमें से ज्यादातर नशे की हालत में थे। डांस पार्टी रात 12.30 बजे खत्म हो गई। इसके बाद होटल का एक कर्मी नशे की हालत में छात्रा के कमरे में घुसा और उसने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। होटल में रात करीब 10.30 से 12.30 के बीच डांस पार्टी हुई थी। बाहर से आई लड़कियां नशे की हालत में थीं जो डांस पार्टी के बाद होटल के अलग-अलग कमरे में ठहरी हुई थीं। इसमें एक बंगाल, एक गोरखपुर और एक हरियाणा की थी।

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हरियाणा की रहने वाली लड़की ब्यूटीशिय़न का काम करती है। होटल में तीनों को किसने बुलाया था इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जबकि पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि उस रात होटल में एक बर्थडे पार्टी भी थी।

रात को होटल के कमरे में क्या हुआ था

आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की रात इस होटल में पिता के सामने रात के वक्त उनकी बेटी के साथ कमरे में घुस कर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोप है कि आरोपी लड़की को कमरे से खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में होटल से शराब की बोतलें और यौनवर्धक दवाएं पहले मिल चुकी हैं। जांच में होटल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद मिला था।

होटल हाईडेन में पिता और बेटी कमरा नंबर 103 में ठहरे थे। रात करीब 12 बजकर 48 मिनट पर होटल का एक कर्मी कमरे में घुसा था और वो जबरन छात्रा को खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगा था। छात्रा के चीखने पर पिता की नींद खुल गई थी और उन्होंने अपनी बेटी को बचाया था। पिता ने घटना का वी़डियो भी बनाया था। बाद में डायल 112 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी। पुलिस रात करीब 1.15 बजे होटल पहुंची थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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