पटना के होटल में छात्रा से छेड़खानी से पहले हुई डांस पार्टी, नशे में नाच रही थीं बंगाल-यूपी की लड़कियां

पुलिस की माने तो इसमें से ज्यादातर नशे की हालत में थे। डांस पार्टी रात 12.30 बजे खत्म हो गई। इसके बाद होटल का एक कर्मी नशे की हालत में छात्रा के कमरे में घुसा और उसने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। होटल में रात करीब 10.30 से 12.30 के बीच डांस पार्टी हुई थी।

पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित होटल हाईडेन विला में में 22 मई की रात बेगूसराय की रहने वाली एक छात्रा से हुई छेड़छाड़ के मामले में लगातार जांच जारी है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि बेगूसराय से पिता संग परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़खानी के पहले रात में करीब दो घंटे तक होटल में डांस पार्टी चली थी। जिसमें होटल कर्मियों के साथ-साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आई लड़कियां शामिल थीं।

पुलिस की माने तो इसमें से ज्यादातर नशे की हालत में थे। डांस पार्टी रात 12.30 बजे खत्म हो गई। इसके बाद होटल का एक कर्मी नशे की हालत में छात्रा के कमरे में घुसा और उसने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। होटल में रात करीब 10.30 से 12.30 के बीच डांस पार्टी हुई थी। बाहर से आई लड़कियां नशे की हालत में थीं जो डांस पार्टी के बाद होटल के अलग-अलग कमरे में ठहरी हुई थीं। इसमें एक बंगाल, एक गोरखपुर और एक हरियाणा की थी।

हरियाणा की रहने वाली लड़की ब्यूटीशिय़न का काम करती है। होटल में तीनों को किसने बुलाया था इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जबकि पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि उस रात होटल में एक बर्थडे पार्टी भी थी।

रात को होटल के कमरे में क्या हुआ था आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की रात इस होटल में पिता के सामने रात के वक्त उनकी बेटी के साथ कमरे में घुस कर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोप है कि आरोपी लड़की को कमरे से खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में होटल से शराब की बोतलें और यौनवर्धक दवाएं पहले मिल चुकी हैं। जांच में होटल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद मिला था।