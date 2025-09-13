17 सितंबर से नियमित चलेगी दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना-पूर्णिया का टाइम देखें
पटना के दानापुर से पूर्णिया होकर अररिय जिले के जोगबनी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे। इस ट्रेन का नियमित परिचालन 17 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा।
बिहार के दानापुर (पटना) और जोगबनी (अररिया) के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 17 सितंबर से होगा। दानापुर से यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वहीं, जोगबनी से हर बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। यह बिहार की पहली ऐसी वंदे भारत है जिसे सिर्फ प्रदेश के अंदर ही चलाया जाएगा। यह बिहार की राजधानी पटना को पूर्णिया और अररिया समेत सीमांचल क्षेत्र को जोड़ेगी।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 26302 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर से शाम 5.10 बजे खुलकर, शाम 6.05 बजे हाजीपुर, 6.50 बजे मुजफ्फरपुर, 7.43 बजे समस्तीपुर, रात 8.23 बजे हसनपुर रोड, 08.38 बजे सलौना, 9 बजे खगड़िया, 09.55 बजे सहरसा, 10.23 बजे दौरम मधेपुरा, रात 11 बजे बनमनखी, 11.40 बजे पूर्णिया होते हुए आधी रात को 12.18 बजे अररिया कोर्ट, 12.48 बजे फारबिसगंज और 1.20 बजे जोगबनी पहुंचेगी।
वहीं 26301 वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी से अहले सुबह 03.25 बजे खुलकर 03.35 बजे फारबिसगंज, सुबह 4 बजे अररिया कोर्ट, 4.50 बजे पूर्णिया, 5.26 बजे बनमनखी, 5.53 बजे दौरम मधेपुरा, 6.20 बजे सहरसा, 7.13 बजे खगड़िया, 7.33 बजे सलौना, 7.48 बजे हसनपुर रोड, 8.23 बजे समस्तीपुर, 9.00 बजे मुजफ्फरपुर, 9.45 बजे हाजीपुर रुकते हुए सुबह 11.30 बजे दानापुर पहुंच जाएगी।